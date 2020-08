Brindisi, immersione fatale: sub muore a Punta della Contessa

BRINDISI - Tragedia al largo di Punta della Contessa, nel Brindisino: un pescatore subacqueo di 67 anni è stato trovato morto sul fondale. Il corpo dell’uomo è stato recuperato in tarda mattinata dai vigili del fuoco dopo che le prime ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera, avevano consentito di localizzare il pallone e le attrezzature da pesca. Indagini sono in corso per stabilire le cause del decesso.

Le ricerche della Capitaneria di porto e dei Vigili del fuoco sono iniziate dopo la segnalazione di un cittadino che ha visto ferma in mare la boa che indica la presenza dei sub. Alla boa sono stati trovati agganciati un fucile carico e alcuni coltelli.

La salma è stata trasportata al porto. L’uomo era di Tuturano, frazione di Brindisi. Ancora da chiarire le cause della morte: se un malore o a un altro problema avvenuto durante l'immersione.