Mesagne, minacce ai genitori: «Soldi per la droga o brucio casa», arrestato 31enne

La polizia di Mesagne (Br) ha arrestato F.F., 31 anni, responsabile di estorsione, minacce gravi e violenza. Il giovane si era reso responsabile di gesti di violenza verbale e fisica verso i genitori, dai quali pretendeva con sempre maggior frequenza denaro per poter acquistare sostanze stupefacenti.

I fatti sono stati formalmente denunciati nel 2019, e descrivevano una tormentata convivenza di cinque anni, ben ricostruiti e dettagliati. Un clima che la coppia di anziani genitori non riusciva più a tollerare. Continui erano gli atti di violenza e le minacce subite a causa della condizione di tossicodipendenza del figlio, comprese le minacce di morte, la sistematica distruzione degli arredi in casa, e la sua intenzione di dare fuoco alla casa familiare qualora i familiari non gli avessero consegnato ogni giorno le somme necessarie per l’acquisto di droga.

Il giovane aveva manifestato la volontà di allontanarsi e andare in un centro per disintossicarsi. La realtà era ben diversa: F.F. era stato arrestato in Germania per possesso di stupefacenti e, scontata la pena, era tornato a Mesagne, dove è stato arrestato.