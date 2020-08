Brindisi, scippa una 64enne e viene arrestato dai Carabinieri

BRINDISI - Un arresto e due denunce nell’ambito di tre diverse attività condotte dai carabinieri della Compagnia di Brindisi.

SCIPPATORE IN MANETTE

Nemmeno il tempo di strappare i monili in oro dal collo di una 64enne, che lo scippatore è stato intercettato ed arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi. I militari hanno ammanettato, in flagranza di reato, F.G., 47enne del luogo, per furto con strappo. È accaduto nella tarda mattinata di sabato, in via Appia.

L’uomo si è impossessato di alcuni monili in oro strappandoli dal collo di una 64enne del luogo che, alla guida della propria auto, era ferma e con il finestrino abbassato. L’immediata segnalazione telefonica della vittima ha permesso ai militari intervenuti di rintracciare ed arrestare lo scippatore con la refurtiva ancora addosso che è stata recuperata e restituita alla vittima. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

EVADE DAI DOMICILIARI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi hanno poi denunciato un 40enne del luogo, per evasione dagli arresti domiciliari. Intorno alle 10.45 di sabato, i militari, a seguito di un controllo, non hanno trovato l’uomo all’interno della propria abitazione, dove era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, poiché allontanatosi senza alcuna autorizzazione.

RUBA SPORTELLO D’AUTO

Infine i Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato libertà, per furto aggravato, un 65enne del luogo, che, dopo avere asportato lo sportello anteriore sinistro dell’autovettura Fiat Panda di proprietà di un 56enne del luogo, che il 27 luglio scorso aveva sporto denuncia, lo aveva installato sulla propria autovettura.