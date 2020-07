Bari, estorcevano soldi a imprenditore di Brindisi: 5 arrestati

Alle prime ore di oggi in diverse località della Città Metropolitana di Bari, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Bari e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Bari, nei confronti di cinque indagati (tre in carcere e due agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili, in concorso, di estorsione ai danni di un imprenditore della provincia di Brindisi.