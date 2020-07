Fasano, con «Scout Speed» fioccano multe per gli indisciplinati

FASANO - Gli automobilisti fasanesi sono avvisati: da qualche giorno la Polizia locale si è dotata dello “Scout Speed”, una apparecchiatura, montata direttamente su una auto di servizio, che è in grado di accertare in tempo reale alcune infrazioni al codice della strada e risulta di supporto agli agenti anche nel rilievo delle soste irregolari.

Sono principalmente distrazione, mancata precedenza ed elevata velocità a determinare il 38,2% dei sinistri stradali con lesioni alle persone, com’è emerso dal report pubblicato il 23 luglio scorso a cura di Aci ed Istat.

In Puglia nel 2019 ci sono stati 207 decessi e 16.164 feriti, con ovvia concentrazione della sinistrosità nel periodo estivo.

Tra i molteplici compiti della Polizia Locale, le funzioni di polizia stradale risultano essere peculiari nella prevenzione e repressione delle condotte di guida.

Le statistiche pubblicate dall’Istat confermano ancora una volta la necessità di una maggior incisività nel contrasto a pericolosi comportamenti tenuti da utenti sconsiderati.

In quest’ottica il Corpo di Polizia Locale di Fasano, si è dotato di uno strumento, denominato “Scout Speed”, che supporta gli operatori nell’espletamento del servizio.

Composta da telecamere, sensori infrarossi radar ed un pc, è in grado di rilevare, oltre alla mancata copertura dell’assicurazione obbligatoria e della regolarità della revisione periodica, anche la velocità dei veicoli sia nel medesimo senso di marcia del mezzo di servizio sia nell’opposto. I controlli sul rispetto dei limiti di velocità verranno effettuati principalmente su quelle arterie particolarmente soggette ad alta incidentalità ed opportunamente dotate di apposita segnaletica di presegnalazione.

Sempre sul fronte della sicurezza stradale, già da qualche tempo, la Polizia Locale sta effettuando maggiori controlli sull’uso del cellulare alla guida, violazione molto frequente che rientra tra le cause di distrazione evidenziate dalla statistica, nonché sul mancato uso dei sistemi di ritenuta da parte degli occupanti.

Anche sul fronte investigativo, lo Scout Speed è in grado di dare un aiuto determinante in quanto offre la possibilità di caricare in una blacklist, eventuali targhe di veicoli di provenienza furtiva, sospetti o da ricercare. Tale funzionalità risulta essere quanto mai attuale, visti gli episodi di furti consumati recentemente sul territorio fasanese. Gli agenti, infatti, in caso di rilievo positivo della targa, vengono immediatamente allertati dal sistema, consentendo di procedere ad un rapido controllo sul veicolo e sugli occupanti.