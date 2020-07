Marijuana e hashish in casa: arrestato 46enne a S.Vito dei Normanni

I Carabinieri di San Vito dei Normanni (Br) hanno arrestato Antonio Colucci, 46enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 185 gr. di marijuana, 12 gr. di hashish, 99 piantine di marijuana, materiale per il confezionamento. Si trova ai domiciliari.