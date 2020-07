Oria, titolare del centro recupero arrestato con 727 grammi di droga in casa

Oria - Non uno spacciatore qualunque: il presidente di un’associazione che è impegnata nell’attività di recupero dei tossicodipendenti è stato «beccato» con 727 grammi di marijuana. È successo ad Oria, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato Antonio Mele, 56 anni, oritano, presidente dell’associazione «Speranza della Vita», sodalizio che opera, appunto, nel recupero delle persone che hanno problemi con la droga.

Perquisendo la casa di villeggiatura del 56enne, i militari dell’Arma hanno trovato, ben nascosti nella stanza da letto, 727 grammi di «erba». Mele è finito agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, che dovrebbe essere fissata nelle prossime ore. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro da parte dei militari dell’Arma. Nella «comunità» di cui il 56enne oritano è presidente in passato sono stati ospiti anche detenuti agli arresti domiciliari e persone sottoposte a misure restrittive alternative alla carcerazione.

La mission dell’associazione «Speranza della Vita» è quella di tendere una mano a chi ha avuto la sfortuna di entrare nel tunnel della dipendenza dalla droga per farlo uscire dalla tossicodipendenza. Per questo la notizia che i carabinieri, perquisendo l’abitazione del presidente dell’associazione, hanno trovato oltre 700 grammi di «erba» ha suscitato notevole clamore a Oria, la città dove ha sede la “comunità” di recupero. Una cosa è indubbia: a casa di Antonio Mele i carabinieri della stazione di Oria non sono arrivati per caso, anche se per evidenti ragioni sull’attività d’indagine che ha preceduto la perquisizione dagli ambienti investigativi non trapela assolutamente niente. Non è escluso, quindi, che l’indagine sia ancora in corso e a breve potrebbe portare a nuovi e importanti sviluppi.