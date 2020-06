Brindisi, navi da crociera stagione in... sordina: solo 13 gli attracchi

BRINDISI - Sarà una stagione crocieristica in sordina - sempre che il Governo dia l’ok e stabilisca le norme di sicurezza da adottare a bordo e nelle procedure di imbarco e sbarco dei passeggeri - quella che si appresta a vivere il porto di Brindisi.

Da 44, infatti, gli approdi delle navi scenderanno a 13 e tutti saranno concentrati in appena due mesi, dal 17 agosto al 19 ottobre. L’emergenza sanitaria, infatti, è tutt’altro che chiusa e le compagnie di crociera hanno ridotto al massimo gli attracchi nello scalo adriatico.

Si inizierà, in ogni caso, lunedì 17 agosto con l’arrivo nel porto della nave “Aidamira” dell’”Aida” che si fermerà dalle 7 sino alle 18 per poi ripartire alla volta di Corfù. La stessa nave tornerà a Brindisi lunedì 21 agosto con l’identico programma. Si passerà, poi, al mese di settembre, il più ricco di approdi. Saranno, infatti, 8 le navi da crocierà che faranno tappa nella nostra città e, addirittura, in un solo giorno (il 14) ne attraccheranno addirittura tre contemporaneamente. Il primo arrivo sarà, comunque, lunedì 7 con la Msc Musica che si fermerà dalle 13 alle 18 per poi salpare in direzione di Katacolon. Il giorno dopo, martedì 8, sarà la volta della “Berlin” (della Fti Cruses) in sosta dalle 6 alle 14,30 per poi ripartire verso Sibenik. Lunedì 14, come detto, il porto pullulerà di navi crociera: la “Aidamira” e la “Berlin” giungeranno alle 7 (sino alle 18), mentre alle 13 tornerà la Msc Musica che leverà le ancore sempre alle 18. Il 21 e il 28 settembre altri due appuntamenti con la Msc Musica, che sarà l’unica protagonista ad ottobre con tre approdi, sempre dalle 13 alle 18, con successiva destinazione Katacolon.