San Pancrazio Salentino, in casa 2 mini serre di marijuana: si oppone alla perquisizione

BRINDISI - Ha in casa due mini serre di marijuana, ma si oppone alla perquisizione: per questo un 30enne di San Pancrazio Salentino è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per coltivazione di sostanza stupefacente.

Nella mattinata di ieri, giovedì 28 maggio, i militari della locale stazione hanno bussato alla porta di casa sua, l’uomo per evitare la perquisizione ha opposto resistenza che non è servita per evitare il controllo dei carabinieri.



In casa c’erano due mini serre complete di lampade alogene, ventilatore ed umidificatore con all’interno nove piante “marijuana” senza infiorescenze. Sul frigorifero è stata rinvenuta una dose di due grammi della sostanza stupefacente, detenuta per uso personale. Arrestato, è stato rimesso in libertà su decisione del pm di turno.