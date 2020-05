Brindisi, una serra in garage per coltivare la marijuana: denunciato 26enne

I carabinieri di Brindisi hanno denunciato un 26enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, in un garage di sua proprietà, è stato trovato in possesso di 7 piantine di marijuana dell’altezza media di 11 cm, coltivate in altrettanti vasi, in una tenda da campeggio abilita a serra, allestita con una lampada alogena e ventilazione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.