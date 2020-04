Brindisi, controlli straordinari dei cc per Pasquetta: a Pasqua sanzionati 130 «furbetti»

Continuano i servizi di prevenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, in occasione della giornata di Pasquetta. Il servizio straordinario prevede un piano di controlli allo scopo di impedire la violazione del decreto: sono impegnate 107 pattuglie con circa 220 militari. Verranno presidiate le arterie che conducono verso le località di villeggiatura, da Savelletri a Lendinuso, la Selva di Fasano, nonché le campagne dell’entroterra per evitare gli spostamenti verso le abitazioni di campagna. Il controllo è stato ulteriormente potenziato mediante l’utilizzo di droni. Nella sola giornata di Pasqua, sono stati controllati dai Carabinieri 603 veicoli e 733 persone. Non sono mancati i trasgressori al Decreto Legge e nella giornata di ieri sono stati sanzionati circa 130 'furbetti'.