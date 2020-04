Covid 19, rubano alimenti donati alla Caritas di Brindisi: ritrovati in poche ore

BRINDISI - Un carico di provviste alimentari donato alla Caritas di Brindisi per le famiglie in difficoltà, anche in seguito all’emergenza coronavirus, è stato rubato e poi parzialmente ritrovato dalla Digos della questura di Brindisi. Due persone sono state denunciate per ricettazione. In particolare si tratta di una consistente donazione di pasta, passata di pomodoro, latte e olio, fatta dalla fondazione "Puglia per la Vita» di Albano Carrisi e dell’imprenditore Massimo Ferrarese. I ladri hanno forzato il deposito della Caritas e hanno caricato la merce su un furgone di proprietà della stessa associazione. La refurtiva è stata poi ritrovata in via della Torretta e restituita. Manca all’appello buona parte dell’olio rubato.