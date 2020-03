S.Vito dei Normanni: in bus senza biglietto aggrediscono conducente, arrestati in 2

I carabinieri di San Vito dei Normanni (Br) hanno arrestato in flagrante due nigeriani, Jolly Madimate, 26 anni, e Sultan Ali, 27, domiciliati in una struttura ricettiva di Carovigno. I due si trovavano in autobus nella tratta Brindisi-Cisternino, senza biglietto, e si sono rifiutati di scendere, anche aggredendo più volte l'autista nel corso del tragitto, minacciandolo di non chiamare la polizia. Gli arrestati si trovano ai domiciliari.