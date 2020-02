In casa e in auto 5kg di droga tra marijuana e hashish: un arresto nel Brindisino

I carabinieri di San Vito dei Normanni (Br) hanno arrestato un 49enne del luogo, M.C., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari durante un posto di blocco hanno intimato l'alt all'auto condotta dall'uomo, che in un primo momento ha cercato di eludere i controlli, ma è stato perquisito. Nell'auto e in casa aveva 4 kg di marijuana, 1 kg di hashish, vario materiale per il confezionamento e per la pesatura dello stupefacente e 145 euro ritenuti provento dell'attività illecita. L'arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi.