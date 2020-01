Mesagne, picchia il figlio minore e aggredisce i Cc: in manette 50enne

I Carabinieri della stazione di Mesagne hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale - e denunciato per maltrattamenti contro famiglia o conviventi, minaccia a minori e ingiuria - un 50enne del luogo. Nello specifico, i militari, intervenuti nel Parco Potì, hanno accertato che era in corso la lite tra più persone. In particolare, l’uomo è stato trovato intento a picchiare il figlio minore e poco prima aveva già aggredito uno degli amici di quest’ultimo per futili motivi. I militari, che invitavano le parti alla calma ed a seguirli in caserma per gli accertamenti ulteriori, venivano spintonati dall’uomo che in quei frangenti continuava a dare in escandescenza. Il padre violento è stato posto agli arresti domiciliari.