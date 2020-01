Erchie, la droga ordinata via chat era chiamata «Giga»: due arresti

I carabinieri di Erchie (Br) hanno arrestato due pregiudicati del luogo, di 21 e 24 anni, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ai domiciliari sono finiti, infatti, Jason Mangione, 24 anni, e Giovanni Summa, 21. Le indagini sono scattate quando lo scorso luglio un minorenne aveva acquistato la droga. I carabinieri sono riusciti a risalire allo spacciatore e al fornitore: i giovani si mandavano messaggi in codice sui cellulari, sostituendo la parola 'droga' con 'Giga', e accanto il quantitativo richiesto. Inoltre erano stati installati dei sistemi di difesa per le conversazioni via chat: i destinatari ascoltavano i messaggi che poi si 'trasformavano' nella sigla della serie tv Narcos.