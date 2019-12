Ostuni, tormenta la ex e la minaccia di morte: arrestato 27enne

La polizia di Ostuni (Br) ha arrestato in flagrante un 27enne di Latiano (Br), per stalking. Il ragazzo, S.G., incensurato, nella nottata di domenica si è avvicinato alla sua ex che si trovava in compagnia di un amico, ha cominciato a insultarla, a scattarle delle fotografie e l'ha minacciata di raccontare tutto ai suoi familiari se non fosse tornata insieme a lui, perché 'doveva essere solo sua'.

La giovane, fortemente scossa, ha chiesto aiuto alla polizia, e il ragazzo ha continuato a insultarla anche di fronte agli agenti. La vittima ha poi raccontato che da tempo era vittima di stalking: l'ex fidanzato si appostava sotto casa, sul posto di lavoro, la inseguiva con l'auto, la tempestava di messaggi, le faceva sentire quotidianamente la sua presenza, minacciandola anche di morte. Il giovane si trova ai domiciliari.