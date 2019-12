Brindisi, albero di natale va a fuoco: intossicati dal fumo mamma e figlio

BRINDISI - Un corto circuito alle luci dell’albero di Natale ha provocato un incendio, facendo scattare l’allarme in una palazzina popolare, in largo Peucezia 4, a Brindisi.

Il fuoco è divampato da un appartamento al primo piano che, in quel momento, era vuoto, il che ha causato non poche difficoltà ai vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo. Intossicati dal fumo due persone, mamma e figlio, che occupano la casa al secondo piano e che sono stati fatti uscire grazie ad un’autoscala: la tromba delle scale era invasa dal fumo. I due sono stati trasportati in ospedale.