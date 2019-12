Ceglie messapica, scontro tra auto: famiglia di Manduria in codice rosso

CEGLIE MESSAPICA - Sono stati ricoverati in codice rosso e sono in gravi condizioni i componenti di una famiglia di Manduria (padre, madre e figlio di 12 anni) rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Martina Franca. Due le auto rimaste coinvolte: una Toyota «Yaris» con due occupanti a bordo, diretta a Ceglie, ed una Ford «Focus» con la famiglia che era invece diretta verso Martina.

Cosa sia successo è al vaglio della Polizia locale di Ceglie Messapica che è giunta sul posto insieme ai Vigili del fuoco. A questi ultimi è toccato estrarre i corpi traumatizzati dei tre passeggeri della «Focus» rimasti intrappolati tra le lamiere.

L'incidente si verificato subito dopo una curva, in prossimità del cimitero di Ceglie. L'asfalto viscido a causa della pioggia, quasi sicuramente ha causato l'invasione di corsia da parte di una delle due autovetture. I feriti sono stati trasportati all’ospedale «Perrino» di Brindisi ma a destare preoccupazione sono soprattutto i tre di Manduria.