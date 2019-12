«Sei solo mia», tormentava la ex minacciandola di morte: divieto di avvicinamento a Ostuni

La polizia ha eseguito a Ostuni (Br) un'ordinanza di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo del posto, C.A., 41 anni, per stalking. L'uomo non potrà incontrare l'ex compagna e dovrà mantenersi a una distanza di almeno 300 metri dai luoghi da lei abitualmente frequentati. Per diverso tempo ha tormentato la donna con violenze fisiche e psicologiche, poiché non accettava la separazione, ed era diventato la sua ombra, assillandola e aggredendola, minacciandola perfino di morte.