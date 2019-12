Ceglie M.ca, accoltella 39enne dopo una lite, arrestato dopo breve fuga

La scorsa notte i carabinieri di Ceglie Messapica (Br) hanno arrestato per tentato omicidio un 51enne del luogo, Rocco Amico. L'uomo nella tarda serata di ieri ha aggredito con un'arma da taglio un 39enne del posto, colpendolo con 7 fendenti all'addome e al collo. L'aggressore si era poi dileguato ma è stato prontamente rintracciato. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto, che sarebbe scaturito da una lite in una sala giochi. L'aggressore già in un'altra occasione aveva colpito un avvocato. Al momento si trova nel carcere di Taranto.