Ciak, si gira un film a Ceglie Messapica e a Cisternino

Nuova produzione cinematografica tra Ceglie e Cisternino. Sono iniziate le riprese del film “The Food Club” una commedia divertente e piena di vitalità, realizzata anche con il finanziamento dell’ Apulia Film Fund e con la collaborazione di Puglia Promozione, nell’ambito di un intervento strategico congiunto del Direttore dell’Apulia Film Commission Antonio Parente e dell’ambasciatrice della Puglia Nancy Dell’Olio per promuovere i flussi turistici provenienti paesi nordici. “The Food Club” è la storia di tre vecchie amiche che si conoscono dalla scuola elementare, tre donne molto diverse tra loro, con una sola cosa in comune: si avvicinano all’autunno della loro vita e cominciano a sentire l’inesorabile avanzare della terza età. Marie è stata lasciata dal marito la sera di Natale e la sua esistenza sta cadendo a pezzi.

Berling è l’eterna single che apparentemente si gode la vita, ma rifiuta di accettare che anche lei sta invecchiando. Vanja combatte con la memoria delmarito appena defunto e non riesce ad affrontare la quotidianità. Le tre donne arrivano in Italia insieme per frequentare un corso di cucina in Puglia e qui hanno l’opportunità di ritrovare loro stesse. Ma solo quando saranno in grado di affrontare la realtà potranno cambiarla. Dovranno imparare ad ammettere che è difficile diventare vecchi ma allo stesso tempo non è mai troppo tardi per costruirsi un futuro nuovo, migliore. E rimanendo vicine l’una all’altra scopriranno di poter trascorrere una vita molto più bella di qualunque sogno.

Il cast prevede un trio di pluripremiate attrici nordiche e i pugliesi Michele Venitucci e Ivana Pantaleo. Sono impegnate nelle riprese più di 70 persone, di cui più della metà residenti in Puglia. Le scene dedicate al corso di cucina, scritte da Paola Papa (autrice pugliese, head writer, tra l’altro, di Master Chef Italia), sono curate dagli chef stellati Antonella Ricci e Vinod Sookar. Molte scene sono state realizzate presso la Masseria Bottari di Caterina Menga dove sono stati ambientati gli interni del film, l’ampia cucina con le tipiche volte in pietra, la stanza da letto delle protagoniste e, nel cortile della masseria, una festa di capodanno con tanto di ballerini e suonatori di pizzica. La selezione delle location è curata da Leonardo Angelini, che insieme a Lume ha lavorato per portare in Puglia, a Locorotondo, Cisternino e Ceglie Messapica questo progetto, originariamente ambientato in Toscana. Le colline ondulate e gli uliveti e i trulli della Valle d’Itria, le masserie storiche e i vicoli imbiancati a calce dei paesi ci sono sembrati infatti la scelta ideale per presentare al pubblico dei paesi nordici il calore, il sole, l’accoglienza, il buon cibo e l’amore per la vita delle regioni mediterranee. Le riprese del film continueranno fino al 16 Novembre.