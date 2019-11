Oria, affidato ai servizi sociali se ne infischia: finisce in cella

I Carabinieri della Stazione di Oria hanno arrestato Giovanni Masciali, 54 anni, a seguito di ordine di sospensione provvisoria dell’affidamento in prova ai servizi ai sociali con conseguente carcerazione”, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Il provvedimento è scaturito dalla ripetute violazioni agli obblighi derivanti dall’affidamento in prova ai Servizi Sociali a cui era stato sottoposto a seguito di un cumulo di condanne per i reati di ricettazione e furto aggravato, commessi tra il 2006 e il 2010. Il 54enne, al termine delle termine formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi.