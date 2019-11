Brindisi, falsi allarme bomba alle Poste: un denunciato. «Mi volevo vendicare»

San Vito dei Normanni. Individuato e denunciato l’autore dei falsi allarmi bomba agli uffici postali di Brindisi e Carovigno.

I Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni e della stazione di Carovigno hanno denunciato a piede libero per “procurato allarme” e “interruzione di ufficio o servizio pubblico”, un 42enne residente a Dello (BS), di fatto domiciliato a Carovigno.

A seguito di attività d’indagine condotta dai militari operanti, è emerso che l’uomo, utilizzando delle cabine telefoniche nei Comuni di Ostuni (in piazza Italia e in via Papa Giovanni XXIII) e Brindisi (piazza Crispi), ha contattato il numero unico europeo 112, segnalando fittiziamente in più occasioni la presenza di ordigni presso gli uffici postali dei due centri abitati.

Dopo una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli indumenti utilizzati nelle diverse occasioni. Il 42enne, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, si è giustificato dicendo di aver operato per ripicca nei confronti di “Poste Italiane” a seguito di alcuni asseriti ammanchi dal libretto postale di un suo familiare.