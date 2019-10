Ostuni, rapinatori mascherati in banca: gente colta da malore

Con maschere in lattice sul volto, impugnando taglierini e cacciavite, alcuni malviventi hanno fatto irruzione nella filiale di Intesa San Paolo a Ostuni, si sono fatti consegnare denaro dai dipendenti e sono fuggiti. Il bottino è in corso di quantificazione. La rapina è avvenuta dopo le 15 e la banca era piena di gente. Nessuno è rimasto ferito ma è stato comunque necessario l’intervento del personale del 118 per alcuni dipendenti della banca in stato di choc.