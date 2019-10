Francavilla F.na, duplica chiavi di casa di una cliente e tenta il furto: denunciato meccanico

I carabinieri di Francavilla Fontana (Br) hanno denunciato un 32enne del posto per tentato furto in abitazione in concorso. Tutto è partito da una querela di una 25enne: secondo le indagini la notte del 2 settembre scorso l'uomo, un meccanico del paese, si è introdotto furtivamente senza autorizzazione e con il volto coperto nella casa della 25enne, aprendo la porta d'ingresso con un duplicato delle chiavi. Il meccanico aveva rubato le chiavi dalla macchina che la donna gli aveva lasciato per una riparazione nella sua officina. Fortunatamente la vittima ha reagito: l'uomo così è scappato, e nella fuga ha perso per strada le chiavi duplicate, che sono state sequestrate.