Ostuni, violenta e sequestra la ex che riesce a fuggire: arrestato 52enne

Avrebbe abusato della ex fidanzata, dopo averla bloccata in strada e sequestrata, ma la donna sarebbe riuscita a fuggire per recarsi subito dai poliziotti, per raccontare l’accaduto: l’uomo, un 52enne di Ostuni (Brindisi), è stato arrestato e condotto in carcere. Oltre alle accuse di sequestro di persona e violenza sessuale, risponde anche di stalking, violazione di domicilio e violenza privata. Dalle indagini è emerso che in diverse occasioni sarebbe entrato in casa della ex fidanzata con la forza e le avrebbe inoltrato un numero incalcolabile di messaggi, alcuni dei quali contenenti minacce.