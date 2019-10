Mesagne, droga nascosta nel vano dell'autoradio: arrestato 35enne

I carabinieri di Mesagne (Br) hanno arrestato in flagrante un 35enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato sorpreso alla guida di un'auto mentre era in possesso di 63 grammi di marijuana, nascosti in una busta nel vano dell'autoradio. Durante la perquisizione del veicolo i militari hanno trovato anche vario materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato e il 35enne condotto in carcere.