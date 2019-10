Erchie, droga nascosta sotto i tappetini dell'auto: due arresti

I carabinieri di Erchie (Br) e San Pancrazio Salentino (Br) hanno arrestato in flagrante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne di Castrì di Lecce, Stefano Maira, e una 22enne, Francesca Marchese. I due, controllati a bordo di un'auto, sono stati trovati in possesso di 60 grammi di marijuana, nascosti sotto i tappetini del veicolo, e di 1430 euro in contanti. Entrambi si trovano ai domiciliari.