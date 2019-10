San Vito, sasso contro bus di studenti sulla Sp Brindisi: pullman evacuato

BRINDISI - Un sasso contro un pullman di studenti che viaggiava sulla provinciale tra Brindisi e San Vito dei Normanni, nel viaggio di rientro in paese dopo la scuola. A detta dei ragazzi sarebbe stato un uomo di colore a lanciare alcune pietre all’indirizzo del mezzo, sfondando un finestrino, dopo essersi sbracciato per far fermare il pullman in un punto in cui non c’era alcuna fermata autorizzata. Il conducente della Stp non si è fermato ed ha proseguito la corsa. E’ stato poco dopo che il sasso ha raggiunto il mezzo e l’autista ha fatto scendere i ragazzi, spaventati, in prossimità di una piazzola di