S.Pietro Vernotico, evade dai domiciliari: cc lo pizzicano ubriaco che guida contromano, arrestato

I carabinieri di San Pietro Vernotico (Br) hanno arrestato in flagrante per evasione un 59enne di Brindisi, Lucio Memmi, ai domiciliari da marzo 2019 per furto aggravato e guida in stato di ebbrezza, reati commessi in un'altra regione. L'uomo ieri sera, 29 settembre, è stato fermato a San Pietro alla guida di un'auto mentre stava percorrendo una via contromano, ed era sotto effetto di alcolici. Ha rifiutato l'alcoltest, gli è stata ritirata la patente e sequestrata la macchina: è stato riaccompagnato a casa, nuovamente ai domiciliari.