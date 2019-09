Molesta la ex per mesi su Fb e arriva a Latiano dalla Germania per tormentarla: arrestato

I carabinieri di Latiano (Br) hanno arrestato in flagrante un 46enne di origini campagne, che vive in Germania, per atti persecutori. La ex convivente, una 50enne di Latiano, l'ha querelato dal momento che dal luglio scorso lui la tormentava con offese e commenti molesti sui social network, continui messaggi e videochiamate. La donna era rientrata a vivere in Italia dopo un periodo di convivenza in Germania poiché vittima di continue percosse da parte dell'ex, ed era in costante contatto con i carabinieri dopo che lui aveva minacciato di essere in viaggio per tornare nel Brindisino. Pertanto i militari dopo una perlustrazione nell'area della stazione e della casa della donna, hanno notato un uomo con un aspetto corrispondente alla descrizione dell'indagato, che trasportava dei borsoni e ha citofonato alla donna. L'uomo ha cercato di giustificarsi, ma è stato arrestato immediatamente per atti persecutori, e condotto nel carcere di Brindisi.