Brindisi, nasconde due pakistani nel bagagliaio: preso al Porto

Per aver nascosto due migranti pachistani nel bagagliaio della sua auto, un 39enne, Maurizio Rossini, di Francavilla Fontana (Brindisi), è stato arrestato dagli agenti della Polizia di frontiera per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è giunto nel porto di Brindisi a bordo di un traghetto salpato da Igoumenitsa. Nella sua Mercedes sw, con targhe italiane e con tutti i vetri oscurati da pellicole con la pubblicità di un circo, gli agenti, durante un controllo, hanno trovato nel bagagliaio i due migranti, coperti con numerosi indumenti.

Le indagini avrebbero accertato che i due pachistani per il viaggio dalla Grecia a Brindisi avevano versato all’uomo «una cospicua somma di denaro», che è stata sequestrata assieme all’auto.