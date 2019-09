San Donaci, non sposta il bidone della spazzatura: vicino lo minaccia con coltello, denunciato

I carabinieri di San Donaci (Br) hanno denunciato un 59enne del luogo per lesioni personali, ingiurie, minacce, porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo nel corso della mattinata ha insultato e minacciato per strada con un coltello da cucina un vicino di casa, per futili motivi riconducibili allo spostamento di un bidone della spazzatura. La vittima, indietreggiando, è caduta a terra ferendosi, e ha una prognosi di 5 giorni. L'autore del gesto ha accusato un malore ed è stato portato all'ospedale Perrino di Brindisi. L'arma è stata sequestrata.