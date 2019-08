Francavilla F.na, massacrava di botte i genitori per avere soldi per sigarette

BRINDISI - Maltrattamenti nei confronti dei genitori, estorsione e lesioni personali. Un 43enne di Fancavilla Fontana è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver reso la vita impossibile agli anziani genitori (entrambi ultra 75enni) per quasi un anno. Li ha minacciati e picchiati quasi quotidianamente.

I fatti di cui è ritenuto responsabile si sono verificati da settembre 2018 a giugno 2019. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana.

«Le condotte estorsive attuate dal figlio si sono concretizzate con minacce consistite nell’inveire contro i congiunti utilizzando espressioni forti e minacce di morte, in sostanza ripeteva di far fare loro una brutta fine», scrivono i Carabinieri in una nota in cui raccontano la terribile situazione che si sono ritrovata a vivere le vittime prima di decidere di sporgere denuncia.

«Alle minacce si è aggiunta poi la violenza, consistita nel percuoterli con schiaffi e pugni costringendo gli anziani genitori a consegnargli con cadenza quasi giornaliera, cospicue somme di denaro, da destinare al gioco e all’acquisto di tabacchi, procurando a se un ingiusto profitto, con danno per le persone offese. L’indagato - aggiungono i militari dell’Ama - ha così sottoposto i genitori a reiterati atti di violenza fisica, morale e psicologica e ad un regime di vita penoso ed intollerabile, instaurando all’interno delle mura domestiche un regime di terrore, tale da indurre gli anziani genitori ad astenersi a lungo dal denunciarlo, per timore di ritorsioni e da ultimo ad allontanarsi di casa per paura di essere nuovamente aggrediti. A volte di fronte al rifiuto opposto dai genitori alle sue continue richieste di denaro, li ha minacciati colpendoli frequentemente con schiaffi e pugni. A qualsiasi ora della giornata ha preteso che i genitori cucinassero per lui, che gli allacciassero le scarpe, che lo accompagnassero dove desiderava, e che accontentassero ogni suo estemporaneo bisogno. In una circostanza - spiegano i CC -, un anno addietro, dopo aver chiesto insistentemente ai genitori di essere accompagnato in un posto, si è scagliato contro il padre colpendolo con un pugno sotto il mento, cagionandogli un ematoma che la vittima ha omesso di farsi refertare. Anche contro la madre recentemente, dopo l’ennesima richiesta di denaro, si è scagliato violentemente colpendola con uno schiaffo e procurandole un trauma cranio facciale».

Ma la lista delle aggressioni non finisce qui: «Ai primi di questo mese di agosto, dopo aver preteso la somma di 100 euro, ha minacciato di morte entrambi i genitori scagliando contro di loro delle pesanti sedie in ferro che le vittime sono riuscite fortunosamente ad evitare». L’uomo ha diversi precedenti penali, per reati contro la persona e il patrimonio, «e spesso - cocludono i CC - il suo temperamento violento ed iroso nei confronti ha avuto per bersaglio i congiunti, vittime indifese delle continue condotte aggressive e minacciose. Ora è stato tratto in arresto».