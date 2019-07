Brindisi, kayak, barche o boe ritrovate in mare messe all’asta dalla Capitaneria di porto

BRINDISI - Vi occorre un kayak per divertirvi in mare? Necessità di una boa? Una piccola imbarcazione? Niente paura: entro il 24 settembre potete formulare le vostre offerte e partecipare alla vendita all'asta indetta dalla Capitaneria di Porto di Brindisi, che aggiudicherà undici oggetti ritrovati in mare tra il 2002 (!) e il 2017. Il lotto 1 è relativo a un natante di sette metri con prezzo di partenza 248 euro; il lotto 2 a una barca di 4 metri (45 euro), il 3 a una moto d'acqua Kawasaki (1317 euro), il 4 a un'imbarcazione con vistosa falla a prora (solo 45 euro,) il 5 a un motore fuoribordo (57 euro), il 6 a un gommone "totalmente sgonfio e bucato" (269 euro), il 7 ad una barca di 5 metri (162 euro), l'8 ancora a un motore fuoribordo (126 euro), il 9 a una boa "semiconica lunga due metri" (72 euro); il 10 al kayak di cui prima, in vetroresina, lungo 4,20 metri, l'11, infine è il pezzo forte della collezione: si parte da 5200 euro per un natante in vetroresina di 6 metri, "dotato di plancia di comando e motore fuoribordo Yamaha".

L'avviso di vendita è visibile su Internet (ve ne è notizia, ad esempio, sul sito https://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi/ordinanze-e-avvisi, ed anche sul sito www.comune.ostuni.br.it, negli atti del Comune al numero 2006).

Chi vorrà partecipare all'assegnazione dovrà spedire una raccomandata alla Capitaneria di Brindisi (VIa Regina Margherita 1) con l'offerta in carta da bollo ed un assegno circolare pari al 20% della somma offerta: poi, alla scadenza dei termini, la Capitaneria aprirà le buste e procederà all'aggiudicazione. È indicato nell'avviso anche il luogo dove si possono visionare gli oggetti posti in vendita.

Non vengono precisate nel bando le circostanze dei ritrovamenti, e quindi dell'abbandono in mare di reperti a volte preziosi. Bene, ora, se volete dimagrire remando, a doppia pagaia, con un bel kayak, non avete più scuse: da settembre in poi, se ve lo aggiudicherete, potrete anche considerare di allestire, con poco denaro e (tanto) restauro, una piccola flotta... Sempre col vento in poppa...!