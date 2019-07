Brindisi, rissa fra due ragazzine per «colpa» di un fidanzatino

Per contendersi il fidanzatino, si azzuffano in mezzo alla strada, dandosele di santa ragione.

Protagoniste due ragazzine (neppure sedicenni, giura chi ha assistito alla scena) che ieri hanno dato vita ad un violento... fuoriprogramma, concluso per fortuna senza serie conseguenze, grazie anche al tempestivo intervento di alcuni automobilisti di passaggio.

Teatro dell’acceso alterco la strada del mare, dove le due ragazzine si sono incrociate per caso, guardandosi prima in “cagnesco” e passando poi subito alle vie di fatto. Una delle due era a bordo di uno scooter, l’altra sembra stesse attendendo il passaggio della corriera. È stata questione di un attimo: la prima è scesa dalla moto e si è avvicinata minacciosa alla rivale, intimandole di lasciar perdere il suo fidanzato. L’altra ragazzina, tutt’altro che impaurita, si è scagliata subito addosso alla coetanea: sono quindi volati calci, schiaffi e - come spesso avviene quando la rissa coinvolge il “gentil sesso” - tirate di capelli, sino a catapultarsi entrambe sull’asfalto nel tentativo di ciascuna di sopraffare l’altra.

La rissa, come detto, è stata prontamente sedata da un paio di automobilisti che erano in transito, i quali, dopo un iniziale momento di stupore, hanno compreso che era necessario intervenire prima che una delle due (o entrambe le ragazzine) potesse farsi male sul serio. E così è stato, ma di certo la vicenda tra le due “contendenti” avrà un seguito. A meno che le stesse ragazzine, una volta smaltita la rabbia del momento, non si accorgano di essere entrambe vittime del gioco “perverso” attuato dal fidanzatino conteso e finiscano con il... mandarlo al diavolo. Magari, perchè no, diventando anche amiche.