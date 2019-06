Ruba pala meccanica al collega e gli chiede 6mila euro per restituirgliela: denunciato agricoltore

I carabinieri di San Donaci hanno denunciato un agricoltore di 73 anni dopo la querela di un 44enne del posto, imprenditore agricolo. Il 73enne è accusato di tentata estorsione perché dopo aver ricevuto in affidamento dall'imprenditore una pala meccanica per effettuarne la manutenzione, ha tentato innanzitutto di venderla a una terza persona, senza dirgli niente, e poi gli ha chiesto 6mila euro per restituirgliela. Il 44enne si è rivolto ai carabinieri che hanno denunciato l'uomo e sequestrato il mezzo.