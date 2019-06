Brindisi, le barche sono pronte: festa sul lungomare per la Regata

BRINDISI - Quando nell’86, sei amici dettero vita alla prima «Brindisi-Corfù», non una gara competitiva, ma una «passeggiata» a mare da vivere in maniera goliardica, nessuno dei partecipanti avrebbe potuto immaginare che, quella bellissima idea, un giorno, si sarebbe trasformata nell’evento più bello ed importante che Brindisi avrebbe vissuto.

Quella in programma domani sarà la 34ª edizione. Con l’andar degli anni la partecipazione si è allargata al punto che, da un lato ora vi partecipano i circoli di tutta la Puglia, oltre ai circoli rivieraschi greci, della costa Adriatica, della Serbia, Dalmazia, Croazia, Montenegro e dello Jonio. Di pari passo nasce anche l’obiettivo di creare, attraverso lo sport della vela, un ponte d’incontro fra i vari popoli che si affacciano sull’Adriatico e lo Ionio. Obietivo che è stato coronato dal successo. Basti pensare che la regata si è anche svolta sotto l’ègida della Nazioni Unite quale «Regata per i Diritti Umani». E questa è storia.

Ma, adesso i riflettori si spostano sulla penultima giornata che precede il via alla Regata. Durante la settimana si sono svolti tantissimi appuntamenti. Tutti apprezzati e partecipati. Oggi, il pre-clou.

S’inizia alle 10,30 a Palazzo Nervegna con «Solidarietà e ricerca», un dibattito con il Professor Sergio Amadori, Presidente Nazionale dell’AIL e il Dottor Giovanni Quarta, Primario Emerito di Ematologia dell’Ospedale «A. Perrino» di Brindisi; mentre nel pomeriggio, alle 17, l’ensemble «Salento Funk Orchestra» sfilerà per iul centro partendo da piazza Cairoli, raggiungendo piazza della Vittoria, da qui lungo corso Garibaldi e quindi sul Lungomare Regina Margherita.

alle 17,45 la cerimonia di presentazione della regata che, come al solito, avverrà ai piedi della Scalinata Virgilio.

Alle 19 a sfilare sarà la Banda dei Carabinieri (Partenza da Piazza della Vittoria - Corso Garibaldi - Lungomare Regina

Margherita); alle 20,30 l’esibizione della «Banda dei Carabinieri» (Piazzale Lenio Flacco)

Alla stessa ora, a cura di AIL Brindisi, «Solidarietà e sapori», con degustazione di vini abbinata alle eccellenze gastronomiche locali, in collabora- zione con AIS Puglia e chef del territorio, presso l’Archivio di Stato di Brindisi.

Alle 23, DJ SET a cura di Ciccio Riccio - Stand del Circolo della Vela (Lungomare Regina Margherita)

Domattina alle 10, la partenza della regata dalla Diga di Punta Riso (il via alle 11,30) con l’intrattenimento musicale a cura di Ciccio Riccio.

Alle 11,45 il sorvolo delle «Frecce Tricolori» a cura dell’Ail Brindisi.

Domani, quando sarà dato il via alla Regata, in cielo ci saranno le Frecce Tricolori