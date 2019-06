Brindisi, derubano postino di moto e lettere: refurtiva recuperata

BRINDISI - Nemmeno il tempo di entrare a consegnare la corrispondenza in un condominio che il «topo di scooter» di turno, di corsa, balza in sella alla moto aziendale e si porta via tutto. Un attimo. E si volatilizzano: scooter aziendale, borsone e la posta destinata agli abitanti del quartiere.

Giusto il tempo di entrare ed uscire dallo stabile in cui doveva consegnare delle lettere, che il postino si ritrova di fronte a quel famigerato e maledetto «film già visto». E soprattutto sempre nello stesso quartiere, Sant’Elia, che è diventato un’autentica dannazione per i portalettere.

L’ultimo, della lunga serie di furti del genere, si è consumato il 30 Maggio scorso attorno alle 17.45.

Il postino smonta dallo scooter, si avvicina alle caselle di posta, ma nemmeno il tempo di inserire la corrispondenza nella buca delle lettere, si vede sbucare alle spalle un balordo che, correndo a più non posso, sale sulla moto e sparisce con tutto il carico di corrispondenza. L’ennesimo furto è stato ovviamente denunciato in Questura. Le pazienti ricerche avviate dalla Polizia non sono state vane. I segugi della Squadra mobile sono riusciti a ritrovare tutta la refurtiva. Sono occorsi sei giorni. Poi nel pomeriggio di mercoledì il ritrovamento. Scooter, borsone e corrispondenza sono stati ritrovati nel garage di un immobile di Piazza Raffaello, nello stesso rione. Dopo i necessari accertamenti e rilievi, il mezzo rinvenuto sarà restituito, insieme con la corrispondenza destinata agli utenti che la attendevano, al portalettere a cui era stato sottratto.