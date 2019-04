In casa merce rubata e 2 pincher denutriti: denunciata coppia

I carabinieri di Francavilla Fontana (Br) hanno denunciato una coppia di 36enni del luogo per ricettazione e maltrattamento di animali. Dopo una perquisizione dell'abitazione dei coniugi, in contrada Forleo Superiore, i militari hanno trovato attrezzi agricoli, pezzi di mobilio, biancheria, utensili e cibo, tutto rubato da una casa colonica della stessa contrada. Inoltre in casa sono stati trovati due pincher in evidente stato di denutrizione. Tutti i prodotti sono stati sequestrati, e i cagnolini affidati a un centro veterinario.