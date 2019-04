Francavilla, non accetta la relazione dell'ex e aggredisce lui e la compagna: arrestata

BRINDISI - Non accettava la nuova relazione dell'ex e aggredisce lui e la compagna: per questi i carabinieri di Francavilla Fontana hanno

arrestato in flagranza di reato una 56enne del luogo. La donna si è introdotta nell’abitazione dove vivono i due e li ha aggrediti, solo l’intervento dei militari ha evitato conseguenze più gravi. L’indagata, infatti, nonostante la presenza dei carabinieri che hanno tentato in tutti i modi di bloccarla, ha cercato di divincolarsi e scagliarsi contro l’ex marito, che aveva già aggredito qualche minuto prima al rientro dal lavoro a cui aveva strappato la maglietta. Poco prima dell’intervento dei militari, infatti,l’arrestata si era introdotta con forza nell’abitazione della rivale scagliandosi contro e colpendola al volto con un pugno e afferrandola al collo con le mani.

Da quanto accertato l’episodio che ha portato all’arresto è l’ultimo di una lunga serie di atti persecutori e minacce nei confronti della coppia. Le tensioni tra la 56enne e l’ex coniuge erano già note ai militari: a febbraio scorso una pattuglia dell’aliquota era intervenuta per una violenta lite tra i due nel corso della quale la donna aveva minacciato l’ex con delle forbici. L’intervento si era concluso con la denuncia della 56enne. Non accettava il fatto che il “suo” uomo aveva intrapreso una nuova relazione ed era andato a convivere con la nuova compagna. Davanti a questa scelta la 56enne ha iniziato a minacciare la coppia.

I due hanno denunciato di essere vittime, da parte della donna, di continue minacce e violenze, anche psicologiche, a partire dal mese di gennaio/febbraio di quest’anno, al punto di essere sprofondati in uno stato di ansia e paura e di avere timore per la propria incolumità. L’uomo da quando ha interrotto il rapporto coniugale andando a vivere con la nuova compagna ha cominciato a ricevere numerosissime telefonate ed altrettanti sms con esplicite offese e minacce, nonché biglietti manoscritti su carta “Scottex” ritrovati nella cassetta delle lettere in cui erano riportate minacce. Altro grave episodio ha visto protagonista la moglie che appostatasi vicino alla vettura dell’uomo con un martello ha infranto il finestrino mentre la coppia era all’interno, nonché ha tagliato due pneumatici della stessa vettura.