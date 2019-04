Fermato dai cc sbotta «Hanno fatto bene a spararvi»: denunciato

i carabinieri di Brindisi hanno denunciato un 51enne del luogo per vilipendio delle Forze Armate. L'uomo, nel cuore della notte, è stato fermato per un controllo mentre era alla guida della sua auto: inizialmente ha manifestato un atteggiamento di insofferenza, rifiutando di esibire la patente, e poi pronunciando una frase, «Hanno fatto bene a Foggia che vi hanno sparato, mi state facendo perdere la giornata». L'uomo è ripartito sfrecciando, ma al ritorno a casa ha trovato i militari ad aspettarlo: l'hanno sanzionato per guida pericolosa, senza patente e mancato rispetto dell'alt.