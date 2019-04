Savelletri, cc trovano droga e sostanza esplosiva abbandonate in un terreno

I carabinieri di Savelletri di Fasano (Br) hanno trovato in un terreno abbandonato, nascosto dalla vegetazione, un sacco della spazzatura, che è stato fiutato dal cane Jarno. Nel sacco c'erano 11 panetti di hashish, alcuni perfettamente sigillati, del peso complessivo di 1,1 kg. Inoltre i militari hanno anche trovato una sostanza esplosiva, del peso di 1,3 kg, e tutta l'area è stata messa in sicurezza. Sono in corso indagini per capire da dove venga il materiale.