Ostuni, perseguita la sua ex: finisce in cella ostunese

Un 28enne di Ostuni, arrestato alcuni giorni fa per stalking, è stato riarrestato dalla Polizia per lo stesso reato. Il giovane, dopo il precedente arresto, al termine dell'udienza di convalida era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati. Tuttavia, il giovane ostunese ignorava le prescrizioni della magistratura perseverando nei pedinamenti, appostamenti sotto casa e sul posto di lavoro, inviando numerosi messaggi whatsapp e telefonate anche in formato anonimo e di notte.

Tale vessazione per la vittima è andata avanti sino a venerdì quando, giunta a casa della sorella, si accorgeva del suo stalker e riusciva a chiedere l’intervento della Volante che fermava l’individuo e lo conduceva in ufficio per ulteriori approfondimenti.

Il PM di turno presso la Procura di Brindisi, ravvisata la ripetitività delle persecuzioni e la concreta pericolosità per la sicurezza della vittima, disponeva che F.F. fosse rinchiuso nel carcere di Brindisi.