Francavilla Fontana, in casa ha una slot machine irregolare: denunciato

I carabinieri di Francavilla Fontana (Br) hanno denunciato per ricettazione un 55enne del luogo: nel corso di una perquisizione nella sua abitazione è stata trovata una slot machine, perfettamente funzionante. Chieste spiegazioni, l'uomo ha risposto che gli era stata consegnata a gennaio da uno sconosciuto: la scheda del gioco era stata dismessa nel 2009 perché non più in regola con le nuove normative, non collegata con l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. L'apparecchio non presenta forzature ed è stato sequestrato.