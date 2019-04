Ostuni, preso spacciatore55enne dopo inseguimento sulla statale

Uno spacciatore è stato arrestato dalla Polizia a Ostuni: in manette è finito il 55enne F.F.. Gli agenti, che da tempo tenevano d'occhio la sua abitazione, lo hanno intercettato sulla statale 14 per Martina Franca a bordo di un'auto subito dopo aver venduto una dose a un tossicodipendente. L'uomo è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish: la successiva perquisizione nella sua abitazione consentiva il ritrovamento di altri 5 grammi di stupefacente, un bilancino di precisione nonché materiale di confezionamento della droga oltre ad una dose di eroina del peso di grammi 0.2. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.