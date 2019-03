Torchiarolo, tavolata di 60 metri per San Giuseppe: sarà plastic free

Oggi pranzo in piazza, tutti insieme con una tavolata di 60 metri e, per la prima volta, senza stoviglie in plastica. Ad organizzare è la Pro Loco di Torchiarolo e il comitato Festa Patronale Maria SS. di Galeano con il patrocinio del comune di e in collaborazione con la parrocchia matrice, l’Istituto comprensivo Valesium, la Protezione Civile e Universal Service, società per la raccolta rifiuti. Il programma che avrà inizio alle 12 e 30 con l’uscita degli alunni delle scuole elementari che arriveranno sul sagrato della chiesa con i volontari del Pedibus.

Alle 13 la statua di San Giuseppe verrà accompagnata dai bambini in processione e una volta giunta in piazza, dopo la benedizione del Vescovo, si potrà prendere parte alla lunga tavolata lunga circa 60 metri. La manifestazione si avvale della collaborazione e condivisione dei panifici e dei negozi alimentari del paese che, in pieno spirito di comunità, hanno deciso di offrire la pasta e il “tarallo di pane di San Giuseppe”, prodotto tipico della festa. La Pro Loco di Torchiarolo, inoltre, avendo scelto di non utilizzare plastica (Plastic Free), per l’occasione chiederà ad ogni commensale di portare il proprio piatto e cucchiaio da casa per rispettare l’ambiente e far rivivere appieno la vecchia tradizione.

Durante la manifestazione ci sarà un allestimento urbano di foto storiche visibile in diversi punti del paese e un video documentario sulla memoria storica della “mattrha” del paese, presso Palazzo Tarantini in Piazza Castello. La mostra è il risultato di una ricerca svolta soprattutto dai bambini. Alle 19, il comitato Festa Patronale proporrà la tradizionale mattrha con stand gastronomico di prodotti tipici locali: pucce, focacce e la tradizionale ciriri e tria alla presenza della statua del Santo esposta in Piazza Castello.

Nel corso della serata, sempre in piazza Castello è previsto lo spettacolo del comico Piero Ciakky, evento offerto dal comitato San Martino.