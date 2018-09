Gas, No Tap Brindisi chiedono di incontrare premier Conte

BRINDISI - Chiede un incontro di 5 minuti con il premier Giuseppe Conte il movimento No Tap della provincia di Brindisi per parlare del gasdotto trans-adriatico «che riteniamo inutile, costoso, dannoso, in qualsiasi posto esso sia realizzato». La richiesta è avanzata in una lettera aperta diretta a Conte che tra pochi giorni sarà in Puglia per partecipare alla inaugurazione della Fiera del Levante di Bari e il 7 settembre prossimo sarà ad un dibattito in piazza a Ceglie Messapica (Brindisi).

Gli esponenti del movimento chiedono di poter rappresentare "la necessità di cambiare le regole del gioco relativa a nuovi insediamenti energetici». Secondo il movimento, infatti, «le leggi nazionali assegnano al Governo completamente ogni decisione lasciando i territori nella impossibilità di poter decidere del proprio destino. Questo rappresenta un grave deficit di democrazia e a chi fa del cambiamento la parola più importante ne dovrebbe tenere debito conto».

Nella lettera si ricorda anche che le popolazioni brindisine si sono opposte anche alla realizzazione di un rigassificatore, riuscendo a bloccare la realizzazione dell’opera.