Brindisi, bimbo di tre anni sparisce da casa: ritrovato dai Nibbio

BRINDISI - A piedi nudi e col solo pannolino a seguito elude la sorveglianza della madre, esce da casa e si avventura per le vie del quartiere Casale. Si è conclusa col migliore dei lieto fine e, fortunatamente senza conseguenze, la «scappatella» di Steven, un bimbo di tre anni che, al contrario del nome inglese, è italianissimo ed originario di Bari. Un’avventura durata all’incirca un quarto d’ora per il bimbo che era in vacanza in città con i propri genitori, da via Margarito da Brindisi - dove ha sede l’abitazione presa in affitto per trascorrere le ferie - in direzione viale Duca Degli Abruzzi, alla fine del quale c’è anche il parco giochi. Da solo, senza farsi notare dalla madre, ha aperto la porta ed è uscito di casa scalzo, con indosso solo il pannolino, armato di tanta curiosità. La passeggiata del bimbo, alto quanto un «soldo di cacio, non è sfuggita agli occhi attenti dei poliziotti del «Nibbio» della Sezione volanti.

Gli agenti diretti dal vice questore Vincenzo Maruzzella, hanno agito con il massimo della professionalità, vedendo il vispo Steven nel suo girovagare. Hanno accostato badando bene a non spaventarlo tentando un approccio. «Ti piacciono le moto della Polizia?», gli avrebbe chiesto un agente. E il vispo Steven ha preso subito confidenza con gli agenti ammirato e incuriosito dalle motociclette, dai lampeggianti e dalle radio. Una volta sciolto il ghiaccio le classiche domande: «Dove abiti? Dove sono i tuoi genitori?». E anche in questo caso il piccolo Steven ha dato prova di sapersela cavare, conducendo subito gli agenti dritto a casa. L’arrivo sotto gli occhi sorpresi della madre, che si era appena accorta della sua scomparsa, e si era affacciata al balcone alla sua disperata ricerca. Dal terrore per la perdita del figlio al sorriso il tempo è stato breve. Poi Steven ha riabbracciato la madre e ringraziato i suoi nuovi amici in divisa che, riportata la situazione alla normalità, hanno ripreso regolare servizio.